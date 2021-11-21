فرانكفورت يواصل الصحوة ويلحق الخسارة الثانية بفرايبورغ



وحسم آينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر الدنماركي يسبر ليندستروم (34) والصربي فيليب كوستيتش (43).



وهو الفوز الثاني على التوالي لآينتراخت فرانكفورت والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر.



وألحق فرانكفورت الخسارة الثانية توالياً والثانية هذا الموسم بفرايبورغ وحرمه من استغلال السقوط المدوي لبايرن ميونيخ المتصدر أمام مضيفه أوغسبورغ 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



وكان فرايبورغ يمني النفس باستعادة التوازن بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام النادي البافاري في المرحلة الماضية وتحقيق فوزه السابع هذا الموسم لتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط.



وتجمد رصيد فرايبورغ عند 22 نقطة في المركز الثالث وبات يتخلف بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ وخمس نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني والفائز على ضيفه شتوتغارت 2-1 السبت.