فرانكفورت يهزم بايرن ميونيخ في لقاء قمة

وعزز فرانكفورت، الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي.

أما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة مقابل 44 لوصيفه لايبزيغ الذي يستطيع تقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حال فوزه خارج ملعبه على هرتا برلين الأحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر اينتراخت فرانكفورت منذ سقوطه أمام مضيفه وشريكه في المركز الثالث فولفسبورغ 1-2 في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي في سلسلة من 11 مباريات حصد فيها 29 نقطة من اصل 33 ممكنة بفوزه في 9 وتعادله في اثنتين.

كما ثأر فرانكفورت لخسارته الثقيلة ذهاباً بخماسية نظيفة على ملعب اليانز ارينا.

وكانت آخر خسارة لبايرن سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في 8 كانون الثاني/يناير الماضي في عقر دار الاخير وذلك على الرغم من تقدمه عليه بهدفين نظيفين.

يذكر أن الفريق الفريق البافاري مدعو لمواجهة لاتسيو الايطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.



وسيطر فرانكفورت على مجريات الشوط الأول وسجل هدفيه عبر الياباني دايشي كامادا (12) ثم عبر الدولي الألماني السابق واللبناني الأصل أمين يونس بكرة لولبية رائعة سكنت شباك الحارس مانويل نوير (31).

وأنقذ نوير مرماه من هدف أكيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وهاجم الفريق البافاري بضراوة في الشوط الثاني ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع من الجناح لوروا ساني تلاعب يه بمدافعين اثنين قبل أن يمرر كرة متقنة داخل المنطقة تابعها الدولي البولندي بيمناه داخل الشباك (53) معززاً صدارته في ترتيب الهدافين مع 26 هدفا.

وظن الجميع أن بايرن كعادته سينقذ الموقف، لكن فرانكفورت عرف كيف يسد المنافذ المؤدية الى الحارس كيفن تراب حتى نهاية المباراة.

وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ أمام ماينتس 1-2 ليفرط بثلاث نقاط ثمنية في سعيه نحو احتلال أحد المراكز الأوروبية.

بدوره فاز شتوتغارت على كولن 1-0، ويونيون برلين على فرايبورغ بذات النتيجة؟