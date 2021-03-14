فرانكفورت يتعادل مع لايبزيغ ويسدي خدمة لبايرن

وبات رصيد لايبزيغ 54 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، في حين رفع فرانكفورت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، ليعزز من آماله في المشاركة في دوري الأبطال بفورمته الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، علماً بانه حل وصيفا لريال مدريد الإسباني في نسخة 1960 من كأس الأندية الأبطال.

ونجح فرانكفورت بالتالي في وقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا للايبزيغ الذي يقوده المدرب الشاب يوليان ناغلسمان.

وكان بايرن ميونيخ تغلّب على فيردر بريمن 3-1 في مباراة شهدت معادلة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لرقم كلاوس فيشر كأفضل ثاني الهدافين في تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفاً.

تفاصيل المباراة

بدأ لايبزيغ الذي خرج على يد ليفربول الإنكليزي في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا المباراة بقوة، وتصدى حارس فرانكفورت كيفن تراب لمحاولة الهولندي جاستن كلويفرت في حين سجل قائد لايبزيغ ويلي أوربان هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (14).

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عبر السويدي أميل فورسبرغ الذي استغل كرة مرتدة من الحارس تراب بعد أن تصدى الاخير لكرة قوية من كلويفرت (47).

بيد أن فرانكفورت نجح في إدراك التعادل بواسطة الياباني دايتشي كامادا من تسديدة على الطاير (61).

وعلق المدير الرياضي في لايبزيغ ماركوس كروشه على نتيجة فريقه بقوله "كنا الطرف الافضل على مدار الدقائق التسعين وحصلنا على أكبر عدد من الفرص وسددنا العديد من الكرات باتجاه المرمى لكننا واجهنا حارسا رائعاً".

ثنائية يابانية

واصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة، بتلقيه هزيمة أولى على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد منذ 2007 وجاءت بنتيجة 1-2.

وبعدما كان من المنافسين على الصدارة لأسابيع عدة، دخل ليفركوزن مباراته مع بيليفيلد، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2008-2009، على خلفية تراجع نتائجه وخسارته ذهاباً وإياباً أمام يانغ بويز السويسري في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس عجز عن العودة الأحد الى سكة الانتصارات وسقط على أرضه أمام بيليفيلد للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2007 (1-2)، ليضيف هذه النتيجة المخيبة الى خروجه أيضا في الثاني من شباط/فبراير من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الرابعة.

ومنذ تلك المباراة، لم يحقق ليفركوزن سوى فوز يتيم من أصل ثماني مباريات، ثم تعقدت أموره الأحد بخسارة أمام فرق لم يذق طعم الفوز لسبع مراحل متتالية قبل لقاء الأحد، وتحديدا منذ 20 كانون الثاني/يناير حين تغلب على شتوتغارت 3-صفر.

ويدين بيليفيلد بفوزه السادس للموسم ومغادرته منطقة الخطر بصعوده إلى المركز الخامس عشر بـ22 نقطة، الى الثنائي الياباني ريتسو دوان وماسايا أوكوغاوا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 17 و57 توالياً، فيما سجل هدف ليفركوزن الوحيد في وقت متأخر التشيكي باتريك شيك (85).

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 40 نقطة وتراجع إلى المركز السادس خلف بوروسيا دورتموند الفائز السبت على هرتا برلين 2-صفر.

