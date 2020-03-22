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كرة القدم

فحوصات فيلايني تثبت إصابته بفيروس كورونا

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أثبتت الاختبارات التي أجريت للبلجيكي مروان فيلايني إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

AFP

وانضم فيلايني لقائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بحسب ما أفادت وكالة الصحة المحلية في مقاطعة جينان الصينية والتي أعلنت أنّ نتائج الفحوص جاءت إيجابية.

ويعاني البلجيكي الدولي (32 عاماً) من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه: "لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات المختصة".

وأضاف شاندونغ لونينغ في بيان "يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب".

وبات فيلايني أول لاعب ينشط في الدوري الصيني تعلن إصابته بالوباء، علماً أنّ العديد من لاعبي الدوريات الكبرى تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا ولعل أبرزهم الفرنسي ماتويدي وزميله الأرجنتيني ديبالا.

ويلعب فيلايني في شاندونغ لونينغ وقد سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنكليزيين.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف الدوري الصيني ومعظم النشاطات الرياضية حول العالم.

مروان فيلايني كورونا فيروس كورونا
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