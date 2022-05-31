فتح الباب أمام تلقي طلبات استضافة كأس آسيا 2023

وأضاف الاتحاد القاري في بيان ان الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون "بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2022".

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في 14 أيار/مايو الحالي اعتذار الصين عن عدم استضافة البطولة القارية بسبب تداعيات كورونا. وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في 5 حزيران/يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.

واضاف الاتحاد القاري انه في أعقاب اعتذار الصين عن الاستضافة، قامت جمعيته العمومية خلال اجتماعها الثاني والثلاثين "بمنح الصلاحية للإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة".

أردف "في أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023".

وبعد أيام قليلة من اعتذار الصين، كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما أنه تمت مقاربة بلاده من أجل الاستضافة.

ونقلت صحيفة "نيكاي سبورتس" اليابانية عن تاشيما أن الاتحاد الاسيوي للعبة تواصل مع الاتحاد الياباني لامكانية تنظيم البطولة القارية، وقال في هذا الصدد "لقد تمت مقاربتنا. اذا قدر لليابان استضافة البطولة، سيكون الامر مثيرا من دون أدنى شك".

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقاً) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها الى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً، فيما من المقرر ان تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 حزيران/يونيو بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

