فان نيستلروي وستيكيلنبورغ في الجهاز الفني للطواحين

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الثلاثاء عن انضمام لاعبيه الدوليين السابقين المهاجم رود فان نيستلروي وحارس المرمى مارتن ستيكيلنبورغ إلى الجهاز الفني للمنتخب البرتقالي خلال كأس أوروبا 2020 التي ستستضيفها 12 مدينة أوروبية.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن "ستيكيلنبورغ البالغ 47 عاما بات مساعد المدرب رونالد كومان بشكل فوري، بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا عقب رحيل كيس فان فونديرين في وقت سابق من الشهر الحالي".

وتابع البيان أن "الدولي السابق رود فان نيستلروي (70 مباراة) سينضم إلى الجهاز الفني مع اقتراب موعد كأس أوروبا 2020".

ويتولى فان نيسلتروي، مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق، تدريب فريق ايندهوفن دون 19 عاما وقد حصل على إذن من ناديه لقبول الوظيفة المؤقتة مع "الطواحين الهولندية" في البطولة القارية.

وأكد فان نيستلروي "انها فرصة رائعة بالنسبة لي كمساعد مدرب أن أكون جزءا من الجهاز الفني للمنتخب في هذه البطولة. انه تحد سأعانقه بيداي وسأقوم بكل شيء للمساهمة بالنجاح في كأس أوروبا".

من جهته، اعتبر ستيكيلنبورغ الذي أشرف سابقا على منتخبات دون 17 و19 عاما أن "بعد كل هذه السنوات مع منتخبات الشباب، انها بالطبع فرصة مميزة لأعمل على أعلى المستويات".

وسبق لفانيستلروي أن شغل منصب مساعد المدرب لمنتخب بلاده مع غوس هيدينك (2014-2015) وداني بليند (2015-2017).

وأوقعت القرعة المنتخب الهولندي، المتوج باللقب القاري عام 1988، في المجموعة الثالثة مع النمسا، أوكرانيا والمنتخب المتأهل عن الملحق الأوروبي تحدد هويته في آذار/مارس المقبل.

وتعرض المنتخب الهولندي لنكسة بعد إصابة مهاجمه ممفيس ديباي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى مع ناديه ليون الفرنسي الذي كشف أنه سيغيب "لما لا يقل عن ستة أشهر".

ونجحت هولندا في بلوغ نهائيات إحدى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) للمرة الأولى منذ بلوغها نصف نهائي مونديال 2014 في البرازيل، بعد فشلها في التأهل إلى كأس أوروبا 2016 في فرنسا ومونديال 2018 في روسيا.