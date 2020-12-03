فان برونكهورست يستقيل بعد موسم واحد في الصين

وأكد النادي لوكالة فرانس برس خبر استقالة الهولندي البالغ من العمر 45 عاما.

وقال فان برونكهورست لوسائل الإعلام الصينية "لقد كانت سنة صعبة جدا بالنسبة لي وللجميع".

وأضاف "على الرغم من أن العمل مع النادي والفريق واللاعبين وطاقمي كان جيداً حقاً. لكن عدم رؤية عائلتي بالنسبة لي كان الشيء الوحيد (السبب) الذي جعلني اريد العودة".

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين التي كانت بؤرة انطلاقه حول العالم إلى تأجيل البطولة المحلية قرابة خمسة أشهر.

وأكد المدافع الدولي السابق "أنا سعيد للغاية لأن النادي تعامل معي بشكل جيد في هذا الظرف (قبل استقالته) وكان قرارا صعبا لأنني مرتبط بعلاقة جيدة جدًا مع الجميع هنا واستمتعت بوقتي في العمل مع اللاعبين (...) لكن بطبيعة الحال، عائلتي تأتي أولا".

واكتفى فان برونكهورست الفائز مع الفريق الكاتالوني بلقب دوري أبطال اوروبا عام 2006 بالمركز الحادي عشر في موسم شابه "كوفيد-19" بعد أن تم تعيينه مدربًا في كانون الثاني/يناير الماضي.





