فالكاو وأوبي ميكل لا يريدان اللعب بسبب الفيروس

وكتب اللاعب النيجري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "هناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم، لا أشعر بأنني بخير، ولا أحب اللعب في هذه الأوقات".

وأضاف: "لا بد من انهاء هذا الموسم".

ويحتل طرابزون صدارة الدوري التركي بـ52 نقطة وبفارق الأهداف عن وصيفه إسطنبول باشاك شهير والذي يلاقيه اليوم على ملعب غونيش ستاديوم دون حضور الجماهير.

وفي سياق متصل، أيد الكولومبي فالكاو ما كتبه أوبي ميكل قائلاً: "جون، إنك على حق، الحياة أهم من كرة القدم".

وستتجه الأنظار اليوم إلى استاد تورك تيليكوم الذي سيحتضن مباراة الديربي بين غلطة سراي، الثالث بـ49 نقطة، وبيشكتاش، السادس، بـ43 نقطة والتي ستقام خلف أبواب موصدة.

