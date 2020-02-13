فالفيردي يبحث عن تحدٍّ جديد

ويستمتع فالفيردي، الذي فاز بلقبين للدوري الإسباني مع برشلونة، بفترة راحة نادرة خلال مسيرته التي امتدت 18 عاما وشملت تدريب العديد من أندية دوري الأضواء الإسباني مثل فالنسيا وأتليتيك بيلباو إضافة إلى فترتين مع العملاق اليوناني أولمبياكوس.

وقال فالفيردي البالغ من العمر 56 عاما في مؤتمر دولي لكرة القدم في بيلباو اليوم الخميس "يسألني الناس في بعض الأحيان لماذا لا تقوم بالتدريب في الدوري الممتاز؟ وأرد عليهم بأني أرغب في الذهاب إلى أستراليا".

وتابع "مشوار أي مدرب في كرة القدم لا يستمر إلى الأبد وفي بعض الأحيان يتعين عليك استغلال الفرصة للعيش في أماكن غريبة".

وفي أول ظهور له أمام وسائل الإعلام منذ إقالته من تدريب العملاق الكتالوني في يناير/كانون الثاني ليحل كيكي سيتين بدلا منه، عبر فالفيردي عن إعجابه بقرار اللاعب السابق ِأندريس إنييستا الانتقال إلى اليابان للعب مع فيسل كوبي بعد الرحيل عن برشلونة في 2018.



وأضاف فالفيردي الذي يعشق التصوير "شجعت إنييستا حين قال لي إنه سينتقل إلى اليابان. قلت له إنه سيتعرف على ثقافة جديدة ويتعامل مع أشخاص مختلفين. أنا أيضا مهتم جدا باليابان"



وأضاف "يمكنك التقاط صور رائعة في اليابان. هناك الكثير من الأماكن التي أرغب في زيارتها. سنرى وجهتي النهائية. لم أبتعد عن العمل لفترة طويلة لذا لا أتعجل الأمور. لا أملك تصورا واضحا حاليا.

"ربما انتقل إلى مكان خارج البلاد. أرغب في القيام بأشياء غريبة ولذا لا أستبعد أي شيء".