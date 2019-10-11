فاتي رسمياً يعزز صفوف منتخب اسبانيا

وسيخوض اللاعب الذي يملك الجنسية المزدوجة (غينيا بيساو وإسبانية) أول مباراة له بألوان قميص الماتادور أمام منتخب مونتينيغرو.

وسيعول مدرب منتخب إسبانيا لأقل من 21 عاماً، لويس دي لا فوينتي، على خدمات فاتي في تصفيات يورو 2021 لأقل من 21 عاماً بعد أن جاء بدلاً من زميله في فريق برشلونة كارلوس بيريز المصاب.

أفاد متحدث باسم الحكومة الإسبانية في أيلول/سبتمبر الماضي أن "الفتى الذهبي" لنادي برشلونة أنسو فاتي (16 عاماً) حصل على الجنسية الإسبانية، وبات بالتالي قادراً على تمثيل المنتخب الوطني في استحقاقاته الكروية الدولية.

وأكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء بدرو سانشيز وافقت على طلب قدمه وزير العدل لمنح فاتي المولود في غينيا بيساو الجنسية الإسبانية خلال اجتماعها الأسبوعي.

وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب "لا ماسيا" في سن العشرة أعوام.



