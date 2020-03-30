فاتح تريم يخرج من المشفى ولكن!



وكان فاتح تريم أسطورة غلطة سراي التدريبية قد دخل إلى المشفى بعدما أسفرت الفحوصات عن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الفائت.



وجاء في بيان للمشفى اليوم الإثنين أنّ: "فاتح تريم خرج من المشفى، حالته الصحية في تحسن ويمكنه متابعة علاجه من المنزل".

وسيتوجب على تريم أن يلتزم بالتعليمات الصحية في الأيام المقبلة والحجر المنزلي حتى تعافيه بشكل كامل.



وجاءت إصابة فاتح تريم (66 عاماً) كإنذار شديد اللهجة للقائمين على الرياضة التركية، خاصة وأنّ الإعلان عنها جاء بعد أيام قليلة فقط من قيادته مباراة لفريقه أمام بشيكتاش ضمن الدوري التركي.

وأوقف انتشار وباء كورونا معظم الأنشطة الرياضية خلال الأسابيع الفائتة كما أدى إلى إلغاء بعض المسابقات وتأجيل أخرى.

وأصيب منذ يومين فقط بفيروس كورونا أسطورة حراسة المرمى في تركيا روشتو الذي قاد بلاده لبرونزية كأس العالم 2002.

