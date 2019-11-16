غياب هندرسون وغوميز عن إنكلترا أمام كوسوفو

وغاب هندرسون، الذي لم يكتمل تعافيه من عدوى فيروسية، عن الفوز الساحق 7-صفر على مونتينيغرو في ويمبلي يوم الخميس ليحجز فريق المدرب غاريث ساوثغيت بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

أما زميله في ليفربول غوميز، الذي واجه صيحات استهجان من بعض الجماهير بعد نزوله بديلاً بسبب اشتباك مع زميله رحيم سترلينغ يوم الاثنين، فيغيب عن الرحلة إلى كوسوفو بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مران أمس الجمعة.

وأوضح الاتحاد الانجليزي في بيان "وصل هندرسون إلى المعسكر مصاباً بعدوى فيروسية ولم يتعاف بشكل كامل كما أصيب غوميز بضربة في المران ولم يتعاف بشكل كاف قبل السفر".

وأضاف:"سيعود الاثنان لفريقهما بينما يتجه منتخب الأسود الثلاثة إلى بريشتينا اليوم السبت بتشكيلة من 23 لاعباً".

وتملك إنكلترا 18 نقطة من سبع مباريات بينما تحتل كوسوفو المركز الثالث خلف التشيك ولديها 11 نقطة.