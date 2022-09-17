غياب خربين وعثمان عن تشكيلة المنتخب السوري

وتنطلق الدورة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر الجاري بمباراتين بين سوريا والأردن والعراق مع عمان، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي والخاسران على المركزين الثالث والرابع يوم 26 منه.

واستقر حسام السيد المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا، المعيّن في 23 آب/أغسطس الماضي بدلاً من غسان معتوق، على قائمة من 23 لاعباً بينهم 12 يحترفون خارج البلاد، لخوض الدورة.



وفي ما يأتي التشكيلة: عمر السومة (العربي القطري)، محمود مواس (الشرطة العراقي)، وحسام عايش (غوتبرغ السويدي)، عبد الرحمن ويس (فولوس اليوناني)، بلال حلبوني (ماغدبورغ الألماني)، عمار رمضان (دونايسكا السلوفاكي)، محمد عنز (الزوراء العراقي)، محمد المرمور (مسيمير القطري)، ثائر كروما (العين السعودي)، خالد كرادوغلي (نفط الوسط العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، عمرو ميداني (النصر الكويتي)، طه موسى وماهر دعبول وسعد احمد وعلاء الدين الدالي (الفتوة)، أحمد مدنية وأحمد الدالي (تشرين)، شاهر الشاكر ومحمد ريحانية وحسين جويد (أهلي حلب)، محمود البحر (جبلة) وعمرو جنيات (الكرامة).

