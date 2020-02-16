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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

غوتي يضع شرطاً أمام إعادة الأموال لألميريا والاستقالة

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قال الإسباني خوسيه ماريا غوتي إنّه مستعد لإعاد جميع الأموال التي دفعها له ألميريا والاستقالة من منصبه كمدرب للفريق ولكن بشرط واحد.

AFP

ودارت الكثير من الشائعات عن حضور غوتي نجم ريال مدريد السابق ومدرب ألميريا الحالي لحفلة مع لاعبي فريقه، الأمر الذي نفاه بشدة صاحب الـ43 عاماً.

وقال غوتي في تصريحات إذاعية: "إذ وجد أحدهم صورة لي مع اللاعبين أو بمفردي في أيّ نادي ليلي في ألميريا فسأستقيل من منصبي".

وتابع: "ليس ذلك وحسب، بل سأعيد كل الأموال التي دفعها لي ألميريا".

ويحتل ألميريا المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الإسباني وقد تلقى خسارة جديدة السبت أمام مضيفه هويسكا 3-2.

وأضاف غوتي إلى أنّه قضى أياماً صعبة مع عائلته بسبب الشائعة التي انتشرت بقوة في إسبانيا مؤخراً.

وعاش غوتي معظم حياته المهنية كلاعب مع ريال مدريد وكان أحد أساطير النادي الملكي لقرابة 15 سنة.

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