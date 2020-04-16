غوانغجو الصيني يضع حجر الأساس لثالث أكبر ملعب في العالم

ومن المقرر أن يكون الملعب الذي يتسع لعدد مشجعين يفوق بقليل ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني، جاهزاً في نهاية العام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وسيكون "ملعب غوانغجو ايفرغراندي لكرة القدم" محاطاً بتصميم على شكل زهرة اللوتس، في إشارة إلى كنية "مدينة الزهرة" التي تعرف بها غوانغجو الواقعة في جنوب البلاد.

ويبلغ متوسط جماهير حامل لقب الدوري الصيني 8 مرات وبطل آسيا في 2013 و2015 والذي يدربه بطل العالم السابق الإيطالي فابيو كانافارو، نحو خمسين ألف متفرج في المباريات المقامة على أرضه.

ويعد "استاد 1 أيار/مايو" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، أكبر ملعب كرة قدم في العالم مع سعة إجمالية تبلغ 150 ألف متفرج، يليه ملعب "سولت لايك ستاديوم" في كالكوتا الهندية (120 ألفاً). ويأتي ملعب "كامب نو"، الأكبر لكرة القدم في أوروبا، في المرتبة الثالثة بسعة 99 ألف متفرج.

وأقدمت الحكومة الصينية على خطوات عملاقة لتسويق اللعبة في البلاد، حيث يتم بناء العديد من الملاعب الحديثة. ويقوم غريم غوانغجو، نادي شنغهاي سيبغ، ببناء ملعب جديد يتسع لـ33 ألف متفرج وسينتهي العمل به في 2021.

ومن المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا 2023، وقبلها النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة. وكانت هذه البطولة مقررة في صيف العام 2021، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي (فيفا) عزمه على إرجائها، بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا 2020 إلى صيف العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. كما تعتزم مدينة شنغهاي الصينية التقدم لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.