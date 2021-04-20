غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي

وقال بيب في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء آستون فيلا في الدوري غداً الأربعاء: "كما قلت، ليس لدي كل المعلومات، لدي بعض المعلومات، إذا سألتني لماذا تم اختيار هذه الفرق للعب هذه المنافسة الافتراضية في المستقبل.. الرياضة لا تصبح رياضة عندما لا توجد علاقة بين الجهد المبذول والمكافأة".

وأضاف المدرب الذي يشرف على ناد ضمن الأندية الـ12 التي أعلنت بيان التأسيس قبل يومين: "عليهم أن يوضحوا ما هي الخطوة التالية، وبعد ذلك يمكن للناس أن يقرروا ما يجب عليهم فعله. ثم علينا أن نتكاتف قدر الإمكان. لكن في الوقت نفسه، الكل يفكر في نفسه. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الآخر يفكر في نفسه".

وتابع حديثه بالقول: "أود أن يخرج رئيس اللجنة ويشرح لنا كيف توصلوا إلى هذا القرار، أنا أدعم النادي. أنا جزء من هذا النادي. لكن لدي رأيي أيضاً، الآن هو مجرد بيان، هذا هو السبب في أنه غير مريح للمدربين".

وطالب غوارديولا بمزيد من التوضيحات بقوله: "يتعين على اللاعبين التركيز على مواجهة أستون فيلا. إنها مشكلة عالمية وتحتاج إلى توضيح، سبب مشاركة هذه الفرق، والفرق الأخرى مثل أياكس الذي لديه أربع أو خمس ألقاب دوري أبطال أوروبا لن يشارك. عليهم توضيح ذلك".

ويضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي سيتنافس فيه 20 فريقًا، مقعدًا للأندية المؤسسة كل عام حيث من المتوقع أن يرتفع عددها من 12 الى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل وفق معايير تُحدد لاحقًا.

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية الاحد إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

ولاقت هذه الخطوة انتقادات هائلة من جهات عدة أبرزها الاتحادين الاوروبي "بويفا" والدولي "فيفا" واتحادات انكلترا، اسبانيا وايطاليا، إضافة الى العديد من الشخصيات السياسية أبرزها رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهما.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد باستبعاد هذه الاندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري ابطال اوروبا بيد ان رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر أن هذا الامر "مستحيل"، في حين هدّد رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو بأنه يتعيّن على الأندية المنشقة "تحمّل عواقب قرارتها" جراء هذا الانفصال.