غوارديولا يشجع لاعبيه على تلقي لقاح كوفيد-19

وسجلت بريطانيا يوم الأحد 45140 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف تموز/يوليو.

وأظهرت البيانات أن البلاد سجلت 57 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

ولم يعلق غوارديولا على موقف التطعيمات في الفريق حفاظاً على الخصوصية لكنه أكد أنه حصل على اللقاح هو وأسرته.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه كلوب بروج في دوري الأبطال "لدي رأيي الخاصة لكني أثق في الأطباء والعلماء. إذا قالوا إنها أفضل طريقة لحماية الناس، يجب أن نفعل ذلك.

"تلقيت التطعيم أنا وأسرتي بالفعل. سيتحدث الأطباء إلى اللاعبين بشكل فردي وبعد ذلك عليهم أن يقرروا.

"ما زلنا نشاهد عدد الوفيات والإصابات والمعاناة في إنكلترا. علينا المضي قدماً، والبقاء آمنين مع توخي الحذر واستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات من أجل الصحة الشخصية والمجتمع".