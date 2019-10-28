غوارديولا: كنت أعرف أن برشلونة سيفوز بكل شيء مع ميسي

تقدّم ليونيل ميسي ليصبح مهاجماً وهمياً تحت قيادة مدرب برشلونة سابقاً، وقد أحدث ذلك التغيير نقلة نوعية كبيرة في مسيرة النجم الأرجنتيني وفي برشلونة بشكل عام.

وفي مقابلة مع راديو كاتالونيا، أوضح غوارديولا كيف ترك ميسي انطباعاً فورياً لديه من خلال إحرازه الأهداف، خلال جولة في اسكتلندا قبل الموسم الأول لبيب مع البرسا 2008-2009.

وقال "أخبرني بالفعل، أحد ما في الفريق، أنه كان هناك لاعب جيد للغاية، أخبروني أنه كان صغيراً ولكنه سجل العديد من الأهداف وكان جيداً جداً، لم أكن أعرفه، ورأيته مرةً مع والده في أحد المتاجر، بدا صغيراً وخجولاً وفكرت: "هل هذا جيد كما يقولون؟".

وتابع: "بدأنا مرحلة الإعداد للموسم في اسكتلندا، وفزنا 6-1 و 5-0 وسجل عدداً من الأهداف، حينها أعتقدت أننا سنفوز معه بكل شيء".

فاز برشلونة بـ 14 بطولة مع غوارديولا كمدرب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا، لكنه غادر كامب نو حزيناً عام 2012 وتولى تدريب بايرن ميونيخ في العام التالي".

وتحدث غوارديولا عن مشاعره في تلك الأيام المجيدة مع تاريخ النادي الكاتالوني: "لقد استمتعت بعملية بناء الفريق، ورأيت أن التغييرات التي أجريناها نجحت وأن كل شيء يتدفق؛ كيف تم تجميعهم، والكيمياء، والاحترام".

وذكر موضحاً الحالة الأسرية في الفريق "لقد كانوا مجموعة من الأصدقاء يخرجون لتناول العشاء مع بعضهم في كثير من الأحيان، لقد كانت مجموعة تعرف كيفية المضي قدماً في أكثر اللحظات صعوبة. كل هذا كان جيداً جداً، ولكن أهمية قيادة مثل هذا النادي الكبير تعني أنه ليس لديك الكثير من الوقت للاستمتاع".

وختم حديثه متأثراً "العلاقة بيننا وبين أولئك الذين شكلوا جزءاً من هذه المجموعة لا يمكن التغلب عليها. لا توجد بطولات أو ألقاب عالمية يمكنها تعويض ذلك، لقد قدمنا الكثير لبعضنا البعض. ولكن هناك لحظة، بسبب التقدم الطبيعي للوقت وسنة الحياة، تنتهي الأمور".