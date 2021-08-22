غنابري يقود بايرن للفوز على كولن

وكان النادي البافاري استهل مشواره في الدوري مع المدرب السابق للايبزيغ الذي حل بدلاً من هانزي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الألماني، بتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

لكن بايرن دخل لقاء الأحد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بأول ألقابه للموسم إثر تتويجه بالكأس السوبر الألمانية، قبل أن يضيف على حساب كولن الفوز الثاني بقيادة ناغلسمان.

وكان بايرن الأخطر في بداية اللقاء وحصل على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عبر توماس مولر بعد تمريرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن الكرة لامست القائم (8).

وواصل النادي البافاري أفضليته وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل أبرزها لنيكلاس زوله بعد لعبة فنية رائعة لكن الحارس تيمو هورن تألق وحرمه من الوصول الى الشباك (24).

وبعد معاناة كبيرة في الشوط الأول، استهل بايرن الثاني بأفضل طريقة وافتتح التسجيل بعد خمس دقائق بفضل البديل جمال موسيالا الذي توغل في الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل أن يعكس الكرة إلى ليفاندوفسكي، فأودعها الأخير الشباك (50).

كولن يعود من بعيد



واعتقد بايرن أنه حسم الفوز على كولن حين أهداه غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد عرضية من مولر عجز المدافع الإسباني خورخي ميري عن اعتراضها، لكن كولن رفض الاستسلام وقلص الفارق بعد دقيقتين فقط برأسية من الفرنسي أنتوني موديست بعد عرضية من يوناس هكتور (60).

واكتملت صدمة 20 ألف متفرج في مدرجات "أليانز أرينا" حين خطف كولن التعادل بعد ثوانٍ معدودة عبر مارك أوث بعد تمريرة من النيجيري كينغسلي أيهيزيبوي (62)، إلا أن غنابري فرض نفسه نجم المباراة بإعادة النادي البافاري إلى المقدمة بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية بعد تمريرة من جوشوا كيميش (71).

وكان ليفاندوفسكي قريباً من توجيه الضربة القاضية للضيوف بعد مجهود من موسيالا ومولر، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (74).

وفي مباراة ثانية، فرض أونيون برلين التعادل 2-2 على هوفنهايم.

