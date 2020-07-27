غضب مشجعي دينامو كييف يجبر لوسيسكو على الاستقالة

وأثار قرار النادي بالتعاقد مع لوسيسكو الخميس الماضي ضجة كبيرة بين المشجعين بسبب السنوات الـ12 التي أمضاها المدرب الروماني على رأس الإدارة الفنية للغريم التقليدي شاختار دانييتسك في الفترة بين 2004 و2016 قادها خلالها إلى إحراز 22 لقباً بينها النسخة الأخيرة لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009، قبل أن تصبح بمسماها الحديث الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وقال لوسيسكو لصحيفة "غازيتا سبورتوريلور" الرومانية: "مع الأسف قررت التخلي عن تعاوني المحتمل مع دينامو كييف".



وأضاف: "من المستحيل بالنسبة لي أن أعمل في بيئة معادية تمّ التسبب فيها بشكل خاص من قبل مجموعة +ألتراس+".



وتابع لوسيسكو الذي لم يكن يشرف على أيّ فريق منذ إقالته من منصبه مدرباً للمنتخب التركي في شباط/فبراير 2019 بسبب النتائج المخيبة: "لقد أردت العودة إلى كرة القدم، في أوكرانيا، حيث شعرت بالكثير من الارتياح".

لكن رئيس دينامو كييف إيغور سوركيس أكد لموقع تريبونا الرياضي الأوكراني أنّه ليس لديه علم برغبة لوسيسكو في الرحيل.

وقال مدافعاً عن اختياره التعاقد مع المدرب الروماني "لم يصل بعد وأنتم تتحدثون فعلياً عن رحيله".

وأضاف: "لدي الحق في التعاقد مع من أريد، في رأيي، ميرسيا محترف كبير ومحفز كبير، أنا متأكد من أنه سيحضر إلى دينامو".