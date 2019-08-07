غرب آسيا: السعودية تتعثر مجدداً بالتعادل مع البحرين

وكان المنتخب "الأخضر" استهل مشواره في البطولة بسقوطه في مواجهة خليجية أخرى ضد الكويت بنتيجة 1-2، فيما فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني 1-صفر.

ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول من اللقاء باستثناء فرصة واضحة يتيمة، كانت للمنتخب البحريني، لكن عيسى موسى لم يستغل تقدم الحارس السعودي مصطفى ملائكة، فأرسل كرته فوق العارضة بقليل (16).

وبدا المنتخب السعودي الأفضل في بداية الشوط الثاني الذي استهله بمحاولة لمحمد ربيع الذي سدد كرة "على الطائر" فوق العارضة، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة حيث تدخلت عارضة المرمى السعودي وحرمت البحرين من التقدم بصدها تسديدة لكميل الاسود في وقت مصيري من اللقاء (78).

وكاد المنتخب البحريني أن يخطف النقاط الثلاث في الوقت القاتل لكن الحارس ملائكة تألق وأنقذ مرماه بتصديه لكرة قوية من عيسى موسى (5+90).

وفي المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الأردني مع شقيقه الكويتي 1-1.