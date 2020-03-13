غرامة مالية كبيرة على فرناندينيو

وقال غوانغجو في بيان أن فرناندينيو "رفض متابعة ترتيبات النادي ومديره الفني (المدرب الإيطالي فابيو كانافارو)" خلال فترة الاستعداد التي تسبق انطلاق الموسم في دبي. دون أن يعطي الفريق المزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير أشارت أن فرناندينيو البالغ من العمر 26 عامًا، والذي بدأ مسيرته في فريق فلامنغو البرازيلي، من المرشح أن يصبح احدث لاعب مولود في الخارج يحصل على الضوء الأخضر للعب مع المنتخب الصيني.

وتم تأجيل موسم كرة القدم الصيني إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعاض العديد من الفرق على اقامة معسكرات تدريبية خارجية في أثناء انتظارها، ما لم يسمح لفرناندينيو بالظهور مع فريق كانافارو.

وأمضى البرازيلي السنوات الأخيرة في الصين حيث لعب بدءا من الموسم 2015 مع تشونغكيغ ليفان حتى انتقاله منتصف الموسم الماضي إلى هيبي تشاينا فورتشن.



