"غابيغول" يثبت عقده مع فلامنغو البرازيلي

وكتب فلامنغو على موقع تويتر "لدينا أهداف مهاجم الفريق الأحمر والأسود حتى 2024! غابيغول معنا".

وكان "غابيغول" نال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية لعام 2019، بحسب استطلاع صحيفة "أل بايس" الأوروغويانية.

سجل باربوسا 43 هدفاً في 59 مباراة في مختلف المسابقات عام 2019 بينها ثنائية قاتلة في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت الأرجنتيني، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي، لكنه حل وصيفاً لليفربول الانكليزي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة (1-صفر بعد التمديد).

قال باربوسا (23 عاماً) في فيديو على صفحته في موقع انستاغرام "احتضنتني أمة فلامنغو. نعيش بشغف كبير هنا. نحن متحمسون! نبتسم! نعاني! نهتز! نحطم الحواجز. إذا كان هذا الأمر لمصلحة الأمة سأبقى".

وارتبط اللاعب الذي كان معاراً من إنتر الإيطالي الذي انضم إليه في 2016، بالانتقال إلى تشيلسي وتوتنهام الانكليزيين. ولم يثمر انتقاله إلى إيطاليا إذ أعاره إنتر إلى ناديه الأصلي سانتوس في 2018 ثم فلامنغو.

ويتألق راهناً في هجوم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ما يعني أن حظوظ باربوسا في دخول تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي تبدو ضئيلة.