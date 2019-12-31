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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

غابريال باربوسا الأفضل في أميركا الجنوبية

أحرز مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوسا "غابيغول" جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية لعام 2019، بحسب استطلاع صحيفة "أل بايس" الأوروغويانية.

Reuters

وسجل غابيغول (23 عاماً) 43 هدفاً في عام 2019 بينها ثنائية قاتلة في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت الأرجنتيني، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي، لكنه حل وصيفاً لليفربول الإنكليزي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الدوحة (1-صفر بعد التمديد).

ونتيجة تصويت شارك فيه 372 صحافياً وحصل فيه على نسبة 45% من الأصوات، تقدم اللاعب المعار من إنتر الإيطالي، زميليه في فلامنغو المهاجم برونو هنريكي (22%) ولاعب الوسط الهجومي الأوروغوياني جورجيان دي أراسكاييتا (11%).

وحل الأرجنتينيان إيغناسيو فرنانديز (8%) وإنزو بيريز (5%) في المركزين الثالث والرابع والبرازيلي إيفرتون (2%) خامساً.

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