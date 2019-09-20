عودة جيسوس لتشكيلة البرازيل

وأوقف الاتحاد الأميركي الجنوبي للعبة (كونميبول) جيسوس شهرين عن اللعب دولياً على خلفية طرده في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا التي انتهت بفوز بلاده على البيرو.

وسجل جيسوس (22 عاماً) هدفاً في المباراة النهائية التي انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 3-1 في تموز/يوليو الماضي، وإحرازه لقب البطولة التي أقيمت على أرضه، لكنه لم يتمكن من إكمال اللقاء لنيله الانذار الثاني والبطاقة الحمراء قبل نحو 20 دقيقة من النهاية.

وأثار قرار الطرد احتجاجاً كبيراً من المهاجم الذي لم يكتم غضبه، وقام بحركات عدة بيديه وركل قارورة مياه قبل الخروج متأثراً من الملعب.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار على اللاعب، في حين تلقى الاتحاد البرازيلي بدوره غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار.

ووجه تشيتشي الدعوة للمرة الأولى لمدافع أتلتيكو مدريد الإسباني رينان لودي (21 عاماً) بعد تألقه مع فريقه.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وويفرتون (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو باراناينسي).

للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريغو كايو (فلامنغو).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وأرثر (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول الإنكليزي) وماتيوس هنريكه (غريميو) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

للهجوم: إيفرتون (غريميو) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وغابريال باربوسا (فلامنغو) وريشارليسون (إيفرتون الإنكليزي) ونيمار (باريس سان جيرمان) وغابريال جيسوس (مانشستر سيتي).