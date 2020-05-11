عودة الدوري الدنماركي أواخر الشهر الحالي

وسيعود دوري الدرجة الأولى الدنماركي في الثامن والعشرين من شهر أيار/مايو الحالي، لكن المباريات ستلعب خلف أبواب مغلقة.

وأدى انتشار فيروس كورونا في العالم إلى توقف معظم الأنشطة الرياضية، إذ لم تلعب أي مباراة في الدوري الدنماركي أيضاً منذ قرار تجميده في التاسع عشر من أذار/مارس الفائت.



ومن المقرر أن ينتهي الدوري الدنماركي في السادس والعشرين من يوليو القادم، حيث يتصدر ميدتيلاند جدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن كوبنهاغن صاحب المركز الثاني.

وكان الدوري الألماني أولى الدوريات الكبرى التي تعود للحياة بعد قرار استكماله بدءاً من السادس عشر من الشهر الحالي.

