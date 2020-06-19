عودة الحياة لكرة القدم في البرازيل

وانتصر فلامينغو على بانغو 3-صفر أمام مدرجات خالية باستاد ماراكانا في بطولة ولاية ريو دي جانيرو.

وهذه هي أول مباراة منذ استئناف بطولات الولايات بالبرازيل بعد توقفها في آذار/مارس.

ولم تعلن أغلب بطولات الولايات عن موعد استئناف المنافسات.

وأثار استئناف مباريات كرة القدم في البرازيل الجدل فقرر بوتافوغو وفلومينيسي عدم المشاركة.

وتقام خمس مباريات أخرى ما بين اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وافتتح جيورجيان دي أراسكايتا القادم من أوروغواي التسجيل لفلامينغو بعد 18 دقيقة ثم عزز المهاجم برونو هنريك من تقدم فريقه في الدقيقة 65 قبل أن يختتم بيدرو روكا الأهداف قبل دقيقة من النهاية.

