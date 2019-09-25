عودة "أوليّة" لدي روسي إلى منتخب إيطاليا

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطاً للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكماً أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

وتعود آخر مشاركة لدي روسي (36 عاماً)، المنتقل هذا الصيف إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسماً في روما، مع إيطاليا إلى الخسارة أمام السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلال الملحق الأوروبي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي إلى معقله السابق، الملعب الأولمبي التابع لنادي العاصمة الايطالية، لملاقاة اليونان في 12 تشرين الأول/أكتوبر، قبل لقاء ليشتنشتاين في 15 منه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة (18 نقطة من ستة انتصارات في ست مباريات).

ويكفي إيطاليا الفوز على اليونان، لضمان التأهل الى النهائيات القارية المقررة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020.

وخاض دي روسي 117 مباراة بألوان قميص المنتخب الايطالي الذي توج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

