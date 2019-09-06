عقد رونالدو مع نايكي 162 مليون يورو بحسب "فوتبول ليكس"

يتقاضى البرتغالي كريستيسانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم في كرة القدم خمس مرات، 162 مليون يورو (178 مليون دولار) من عقده مع شركة نايكي للتجهيزات الرياضية، بحسب تسريبات "فوتبول ليكس" التي أعلنتها مجلة "در شبيغل" الالمانية الجمعة.

ويتضمن عقده الأخير الممتد حتى عام 2026 مكافأة قدرها 4 ملايين يورو بحال فوزه بجوائز فردية، وفقا لمسودة العقد.

ويرتبط رونالدو (34 عاما) المنتقل الموسم الماضي من ريال مدريد الاسباني الى يوفنتوس الايطالي بعد مسيرة زاخرة بالالقاب بعقد مع الشركة الاميركية منذ 2004 والذي "ضمن له واردات أساسية قدره 3,65 مليون يورو".

تابعت المجلة "طالما يلعب رونالدو مع فريق من الفئة الاولى، سينال 16,2 مليون يورو سنويا".

وردت نايكي على التقارير مشيرة "لا نعلق على عقود الرياضيين".

وبين اكثر الرياضيين الالمان اجرا في التقرير، ورد اسم مسعود اوزيل لاعب ارسنال الانكليزي مع 1,2 مليون يورو سنويا من اديداس. وتراجع الرقم 800 الف يورو بعد اعتزال اللاعب دوليا في 2018.

وكانت تسريبات "فوتبول ليكس" كشفت عن نظام التهرب الضريبي المتبع في عالم كرة القدم، وخصوصا في قضية رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد الاسباني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أشارت تسريبات إلى فضائح طالت فريقي باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي بشأن مخالفتهما قوانين اللعب المالي النظيف بغطاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو حيث حامت الشكوك حول وجود "صداقة مريبة" تجمع بينه والمدعي العام لمنطقة هو-فاليه السويسرية رينالدو أرنولد.