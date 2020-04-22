عشر معلومات هامة عن ركلات الترجيح في كأس العالم

هُمام كدر

كثيرون من المشجعين تباهوا بمهاراة لاعبيهم في مغازلتها، ثم لدغت هؤلاء المشجعين أنفسهم وأغرقتهم في حزن عميق، بسبب الحظ أو بسبب قلة المهارة نفسها.

الحديث بالتأكيد عن ركلات الترجيح وتاريخها في كأس العالم، نستعرض هنا بعض الأرقام التي تداخلت بشكل رئيسي في المونديالات:



1 - اعتمدت ركلات الترجيح لحسم التعادلات في الأدوار الإقصائية، ابتداء من مونديال 1978، لكن أول مباراة احتكمَ طرفاها إلى ركلات الترجيح لكسر التعادل في مباريات كأس العالم؛ كانت في مونديال 1982 في إسبانيا، استفادت منها ألمانيا بتخطي فرنسا في نصف النهائي بالفوز 5-4 بعد التعادل 3-3.

2- حسمت ركلات الترجيح لقب كأس العالم مرتين فقط بتاريخ المونديال، وفي المناسبتان كان منتخب إيطاليا طرفا، المرة الأولى في كأس العالم أميركا 1994، حين فازت البرازيل 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، والمرة الثانية فازت إيطاليا على فرنسا 5-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في مونديال "ألمانيا 2006".

3- ثلاثون مباراة حُسمت بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم (منذ البدء باعتمادها لكسر التعادل).

4- أكثر منتخب لعب ركلات الترجيح هو الأرجنتين 5 مرات (مرتين في 1990، ومرة في كل من 1998، 2006، 2014).

5- أكثر منتخبين استفادا من ركلات الترجيح هما ألمانيا (1982، 1986، 1990، 2006)، والأرجنتين (مرتان في مونديال 1990، ومرة في كل من 1998، 2014).

6 - لكن نسبة استفادة ألمانيا من ركلات الترجيح هي 100% فقد احتكمت في 4 مباريات، وظفرت بها جميعاً، بينما الأرجنتين لعبت 5 مرات ركلات الترجيح، خسرت واحدة في مونديال في مونديال 2006 ضد ألمانيا. مع العلم أن ألمانيا لم تضيع سوى ركلة ترجيح واحدة خلال تاريخها في المونديال.

7- مباراتان فقط في تاريخ كأس العالم وصل عدد ركلات الترجيح إلى 12 (6 لكل منتخب) هما ألمانيا وفرنسا 1982 والسويد ورومانيا 1994.

8- أقل مباراة سجلت فيها ركلات الترجيح هي مباراة سويسرا وأوكرانيا في مونديال 2006، سجلت أوكرانيا 3 ركلات فقط من أصل 4 فيما لم تسجل سويسرا أي ركلة من 3 ركلات سددها لاعبوها.

9- وفي حديث اللاعبين؛ روبيرتو باجيو "البطل الجريح" في خسارة لقب 1994، أكثر لاعب شارك في ركلات الترجيح ضمن كأس العالم (ضد الأرجنتين نصف نهائي 1990، ضد البرازيل 1994 ، ضد فرنسا ربع نهائي 1998).

10- على صعيد حراس المرمى تصدى ريكاردو حارس البرتغال لـ3 ركلات ترجيحية في مباراة واحدة ضد إنكلترا في مونديال 2006، الملفت أن جيرارد ولامبارد وجيمي كاراغر هم من أضاعوا تلك الركلات، ولم يفعل مثل ريكاردو إلا سوباشيتش حارس كرواتيا في المونديال الماضي بروسيا 2018 حين تصدى لـ3 ضد الدانمارك.