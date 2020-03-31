بعد إفاقته من الغيبوبة.. أياكس يفسخ عقد نوري

وجاء الخبر بعد إعلان عائلة اللاعب استعادته بعضا من وعيه، اثر تعرضه لأزمة قلبية في 2017 أدخلته في غيبوبة وتسببت بضرر دائم في دماغه.

وكتبت الصحيفة أن أياكس "ألغى عقد نوري لأن تجديد عقد لاعب الوسط كان سيتم تلقائيا بالشروط عينها في 1 تموز/يوليو 2020".

وتعرض نوري المغربي الأصل، والبالغ من العمر حاليا 22 عاما، لأزمة قلبية في 8 تموز/يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في النمسا، دخل على إثرها في حال من الغيبوبة، بينما أعلن ناديه أنه يعاني من ضرر "خطر ودائم" في الدماغ.

وأشارت عائلته في برنامج تلفزيوني الخميس الماضي إلى أنه حقق تحسنا على المستوى الصحي، وبات قادرا على إبداء تجاوب محدود مع عائلته، من دون أن يصل ذلك إلى حد التكلم أو القدرة على التحرك.

وقال شقيقه عبد الرحيم إلى البرنامج التلفزيوني "دي فيريلد درايت دور" إن شقيقه "مستيقظ. ينام، يتناول الطعام، يتجشأ، لكنه لا يغادر السرير (...) في اللحظات الإيجابية ثمة شكل من أشكال التواصل، يحرّك حاجبيه، لكنه غير قادر على القيام بذلك مطولا".

وأضاف "آبي يدرك أين هو. من الجيد بالنسبة إليه أن يكون في محيط يعرفه، مع عائلته. نتحدث إليه ونشاهد كرة القدم معه، ويعجبه ذلك. أحيانا يصبح الأمر مؤثرا جدا، لكن في غالبية الأحيان ثمة ابتسامة".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أياكس وعائلة نوري يواصلان مناقشاتهم للتوصل إلى ترتيب مالي، بعد عامين من اعتراف أياكس بمسؤوليته عن سوء رعاية اللاعب بعد تعرضه للحادث. وذكرت تقارير أن النادي عرض نحو 5.5 مليون دولار لعائلته الى مصاريف العلاج لكنها طالبت بتعويض أكبر.

وقال مدير عام النادي ادوين فان در سار في 2018 "نتحمل مسؤوليتنا عن عواقب هذا الأمر". وأظهرت التحقيقات أنه كان على أياكس استخدام جهاز مزيل الرجفان لعلاج اضطرابات دقات القلب الخطيرة.

واستمر اياكس في دفع رواتب اللاعب طيلة فترة غيابه عن صفوفه، علما بانه نُقل في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى منزل مجهز لرعايته بعد مكوثه فترة طويلة في المستشفى.

ونشأ نوري في صفوف أياكس وتدرج في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول صيف 2016. خاض 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في نادٍ عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة ألى أندية أوروبية كبيرة.