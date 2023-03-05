عدنان حمد ينفي مطالبته بـ65 ألف دولار راتباً شهرياً

وقال حمد في بيان نشره عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "ما تزال الاستفسارات والأسئلة من الأحبة والاصدقاء تردني بخصوص الشائعات الكاذبة التي انتشرت مؤخراً حول تجديد عقدي مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، وما تضمنته من افتراءات ومحاولات واضحة للإساءة لشخصي، بل وإظهار أن ما يربطني بالاتحاد ومنتخب النشامى، مرهون بعقد وتفاصيل مالية فقط، وهو بكل تأكيد مخالف لطبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطني بالاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، والتي لم تقف يوماً عند أي طلب أو شروط أو غيرها من التفاصيل السطحية!".

وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت قبل خمسة أيام خبراً ذكرت فيه أن حمد طالب الاتحاد الأردني للعبة بدفع مبلغ 46 ألف دينار أردني (نحو 65 الف دولار) راتباً شهرياً لتجديد العقد قبل أن يتم حذف الخبر لاحقاً.

وختم حمد بيانه بالقول "أود التأكيد، أن كل ما جاء في الخبر المتداول هو محض كذب وادعاءات زائفة من خيالات كاتبه، وفي ظل عدم نشر الصحيفة اعتذاراً رسمياً، فقد بدأت بالفعل في اجراءات تحويل هذا الملف للقضاء الأردني العادل، لرد الاعتبار وإحقاق الحق، وعدم التهاون مع من يروج الشائعات والافتراءات والاكاذيب".

وكان حمد وقع مع منتخب الأردن صيف 2021 على عقد يمتد حتى نهاية المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 التي اعتذرت الصين عن استضافتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتم بعد ذلك نقل البطولة إلى قطر مطلع العام المقبل.

وقاد حمد الأردن إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، علما أنه قاده عام 2011 لبلوغ الدور الثاني في نسخة قطر التي ودعها أمام أوزبكستان من دور الثمانية في ولايته التدريبية الأولى التي شهدت كذلك تأهله عام 2013 لمواجهة أوزبكستان في المحلق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم التي أقيمت في البرازيل.