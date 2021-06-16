عدنان حمد مديراً فنياً للمنتخب الأردني

وجاء تعيين عدنان حمد عقب خروج "النشامى" من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف دون مقابل يوم أمس الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأردني في بيان "بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 16 حزيران، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن وتعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول".

وأشار البيان الى أن حمد "سيقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021".

وسبق لعدنان حمد أن تولى تدريب الأردن لقرابة 4 سنوات وقاده لمواجهة أوزبكستان في الدور الحاسم من تصفيات مونديال البرازيل 2014 التي وصل فيها النشامى لمواجهة الأوروغواي في مباراة الملحق بين قارتي آسيا وأميركا الجنوبية.

كما نجح حمد في قيادة النشامى للتأهل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة، قبل خروجه من دور الثمانية أمام أوزبكستان.