عجلة دوري الأضواء السلوفاكي قد تعود للدوران في 13 يونيو



وتوقفت المنافسات في بداية مارس أذار بعد 22 مباراة من الدور التمهيدي للموسم عندما حظرت الحكومة كل المسابقات الرياضية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال إيفان كوزاك رئيس الرابطة: ”أتوجه بالشكر للأندية لتلبية رغبات عشاق اللعبة في هذه الأوقات الصعبة“، وتحتاج الاجراءات الصحية التي اقترحتها الرابطة لموافقة وزارة الصحة.

وقال كوزاك إنّ جميع اللاعبين وأفراد التشكيلة سيتم اختبارهم.



وكان سلوفان براتيسلافا حامل اللقب يتفوق في الصدارة بعشر نقاط على جيلينا قبل توقف النشاط.

وكان الدوري الألماني أول مسابقة كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها في 16 مايو أيار.

وستستأنف جمهورية التشيك جارة سلوفاكيا الدوري في 23 مايو الحالي.

ورفعت سلوفاكيا معظم قيود العزل العام لكنها لن تسمح للمنافسات الرياضية بالعودة قبل الثالث من يونيو.

وسجلت البلاد 1503 حالة إصابة بالفيروس و28 وفاة حتى يوم الخميس.