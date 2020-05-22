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الدوري الألماني
كرة القدم

عجلة دوري الأضواء السلوفاكي قد تعود للدوران في 13 يونيو

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قالت رابطة الدوري السلوفاكي لكرة القدم يوم الجمعة إن عجلة دوري الأضواء قد تعود للدوران في 13 حزيران - يونيو مع اختصار الموسم شريطة موافقة الحكومة.

Reuters


وتوقفت المنافسات في بداية مارس أذار بعد 22 مباراة من الدور التمهيدي للموسم عندما حظرت الحكومة كل المسابقات الرياضية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال إيفان كوزاك رئيس الرابطة: ”أتوجه بالشكر للأندية لتلبية رغبات عشاق اللعبة في هذه الأوقات الصعبة“، وتحتاج الاجراءات الصحية التي اقترحتها الرابطة لموافقة وزارة الصحة.

وقال كوزاك إنّ جميع اللاعبين وأفراد التشكيلة سيتم اختبارهم.

وكان سلوفان براتيسلافا حامل اللقب يتفوق في الصدارة بعشر نقاط على جيلينا قبل توقف النشاط.

وكان الدوري الألماني أول مسابقة كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها في 16 مايو أيار.

وستستأنف جمهورية التشيك جارة سلوفاكيا الدوري في 23 مايو الحالي.

ورفعت سلوفاكيا معظم قيود العزل العام لكنها لن تسمح للمنافسات الرياضية بالعودة قبل الثالث من يونيو.

وسجلت البلاد 1503 حالة إصابة بالفيروس و28 وفاة حتى يوم الخميس.

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