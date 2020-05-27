عجلة الدوري التونسي تعود للدوران في أغسطس

وأكد المكتب الإعلامي في الاتحاد لوكالة "فرانس برس" أن التدريبات ستنطلق بداية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تستأنف المباريات خلف أبواب موصدة في آب/أغسطس دون تحديد موعد أكيد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد وان تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على اقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020-2021.

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحيّ في البلاد التي بدأت منذ مطلع أيار/مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لإجراءات الاغلاق التام.

وكانت السلطات التونسية المختصة أكدت انها تمكنت من كبح انتشار فيروس "كوفيد-19" في البلاد التي بلغ عدد الوفيات فيها 48 حالة، من ضمن 1053 إصابة معلنة.