عبور صعب لروما من المحطة الأولى ضد ساليرنيتانا

وحرم القائم في الشوط الأول ونقص في الدقة في الشوط الثاني الوافد الجديد من يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، من تسجيل هدفه الأول بقميص فريق العاصمة.

وسجل براين كريستانتي الهدف الوحيد لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة (33).

وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي هدف فوز فريقه لاتسيو 2-1 على ضيفه بولونيا في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.

وطُرد حارس لاتسيو البرتغالي لويس ماكسيميانو باكرًا في الدقيقة السادسة للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، قبل أن يجد فريق العاصمة نفسه متأخرًا في الدقيقة 38 بعد سوء تنسيق من لاعبَيه.

إذ أجبر تشتيت سيئ من المدافع أليسيو رومانيولي زميله ماتيا زاكاني لمحاولة ركل الكرة بعيدًا، إلا أنه عرقل نيكولا سانسوني ومنح ركلة جزاء ترجمها النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بنجاح.

وطٌرد الفرنسي أداما سوماورو مع نهاية الشوط الأول من جانب الضيوف لتلقيه إنذارين في غضون خمس دقائق وعادل لاتسيو في الثاني بهدف عكسي للورنتسو دي سيلفيستري (68).

وسجل إيموبيلي هدف الفوز لفريق المدرب ماوريتسيو ساري بعد تمريرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (79).

في مباراة أخرى، حَرم حارس كريمونيزي الفريق من الخروج بنقطة التعادل في مباراته الأولى في دوري النخبة منذ 1996 بعد أن تسبب بهدف فوز المضيف فيورنتينا 3-2 في الوقت بدل الضائع.

إذ سمح الحارس أندري رادو المعار من إنتر، بطريقة غريبة بأن تواصل عرضية البديل رولاندو ماندراغورا طريقها الى الشباك (95).

وكان جاكومو بونافينتورا افتتح التسجيل لفيورنتينا (16)، وعادل النيجيري دافيد أوكيريكي للضيوف (19) قبل أن يعيد الصربي لوكا يوكيتش الاسبقية للفريق الواقع في فلورنسا (34).

وطُرد الارجنتيني غونسالو إسكالانتي من جانب الضيوف مع نهاية الشوط الاول (43)، قبل أن يتمكنوا من معادلة النتيجة عبر ماتيو بيانكيتي (68).

وفاز سبيتسيا 1-صفر على ضيفه إمبولي بهدف الأنغولي مبالا نزولا (36).