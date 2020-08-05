عالم المستديرة يتضامن مع لبنان

وصُدم سكان العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء بانفجار ضخم، أشعل مرفأ بيروت وامتدت آثاره المدمرة في المنطقة المحيطة بالميناء مخلفاً عشرات القتلى ومئات المصابين ومسبباً حالة من الهلع بين السكان.
نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا غرّد عبر حسابه في تويتر: "أفكارنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".
Our thoughts are with the victims of the explosion that hit the city of Beirut 🇱🇧— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 4, 2020
من جهته قال نجم الفريق كيليان مبابي: "أصلّي لضحايا الانفجار في بيروت"
🇱🇧🙏🏽😳...— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020
Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth.
أما العملاق الكتالوني برشلونة فنشر صورة للعلم اللبناني معلناً عن تضامنه مع الضحايا: "تعازينا لجميع الذين تأثروا بانفجار بيروت. قلوبنا معكم".
Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020
من جهته قال نادي آرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي: "بيروت نحن نفكر بك. لبنان ابق قوياً".
Beirut, we’re thinking of you.— Arsenal (@Arsenal) August 4, 2020
Stay strong, Lebanon ❤️
أما مانشستر يونايتد فعبّر أيضاً عن تضامنه “أفكارنا وصلواتنا مع جميع الذين طالهم الانفجار في بيروت. لبنان ابق قوياً"
وعربياً غرّد نادي الزمالك المصري قائلاً: "من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم".
وعبر حسابه في فايسبوك عبّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح عن تضامنه مع ضحايا الانفجار واضعاً علم لبنان على صفحته الشخصية مع عبارة "صلوا من أجل لبنان".
أما نجم مانشستر سيتي ، الجزائري رياض محرز فكتب على حسابه في تويتر "بيروت" مرفقاً الكلمة بقلب والعلم اللبناني.