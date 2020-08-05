عالم المستديرة يتضامن مع لبنان

وصُدم سكان العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء بانفجار ضخم، أشعل مرفأ بيروت وامتدت آثاره المدمرة في المنطقة المحيطة بالميناء مخلفاً عشرات القتلى ومئات المصابين ومسبباً حالة من الهلع بين السكان.

نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا غرّد عبر حسابه في تويتر: "أفكارنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".

Our thoughts are with the victims of the explosion that hit the city of Beirut 🇱🇧 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 4, 2020

من جهته قال نجم الفريق كيليان مبابي: "أصلّي لضحايا الانفجار في بيروت"

🇱🇧🙏🏽😳...

Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth. — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020



أما العملاق الكتالوني برشلونة فنشر صورة للعلم اللبناني معلناً عن تضامنه مع الضحايا: "تعازينا لجميع الذين تأثروا بانفجار بيروت. قلوبنا معكم".

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020

من جهته قال نادي آرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي: "بيروت نحن نفكر بك. لبنان ابق قوياً".

Beirut, we’re thinking of you.



Stay strong, Lebanon ❤️ — Arsenal (@Arsenal) August 4, 2020

أما مانشستر يونايتد فعبّر أيضاً عن تضامنه “أفكارنا وصلواتنا مع جميع الذين طالهم الانفجار في بيروت. لبنان ابق قوياً"

Our thoughts and prayers go out to everyone affected by the recent explosion in Beirut, Lebanon.



Stay strong ❤️ — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

وعربياً غرّد نادي الزمالك المصري قائلاً: "من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم".

من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم. 🇱🇧#PrayforBeirut pic.twitter.com/dVe38CSeC1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 4, 2020

وعبر حسابه في فايسبوك عبّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح عن تضامنه مع ضحايا الانفجار واضعاً علم لبنان على صفحته الشخصية مع عبارة "صلوا من أجل لبنان".

أما نجم مانشستر سيتي ، الجزائري رياض محرز فكتب على حسابه في تويتر "بيروت" مرفقاً الكلمة بقلب والعلم اللبناني.