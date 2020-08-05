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كرة القدم

عالم المستديرة يتضامن مع لبنان

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تفاعل عالم كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، إذ عبّرت أندية عديدة ولاعبون عن حزنهم لما حدث معلنين تضامنهم مع الضحايا.

aljazeera.net

وصُدم سكان العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء بانفجار ضخم، أشعل مرفأ بيروت وامتدت آثاره المدمرة في المنطقة المحيطة بالميناء مخلفاً عشرات القتلى ومئات المصابين ومسبباً حالة من الهلع بين السكان.

نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا غرّد عبر حسابه في تويتر: "أفكارنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".

 

من جهته قال نجم الفريق كيليان مبابي: "أصلّي لضحايا الانفجار في بيروت"


أما العملاق الكتالوني برشلونة فنشر صورة للعلم اللبناني معلناً عن تضامنه مع الضحايا: "تعازينا لجميع الذين تأثروا بانفجار بيروت. قلوبنا معكم".

 

من جهته قال نادي آرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي: "بيروت نحن نفكر بك. لبنان ابق قوياً".

 

أما مانشستر يونايتد فعبّر أيضاً عن تضامنه “أفكارنا وصلواتنا مع جميع الذين طالهم الانفجار في بيروت. لبنان ابق قوياً"

 

وعربياً غرّد نادي الزمالك المصري قائلاً: "من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم".

 

وعبر حسابه في فايسبوك عبّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح عن تضامنه مع ضحايا الانفجار واضعاً علم لبنان على صفحته الشخصية مع عبارة "صلوا من أجل لبنان".

أما نجم مانشستر سيتي ، الجزائري رياض محرز فكتب على حسابه في تويتر "بيروت" مرفقاً الكلمة بقلب والعلم اللبناني.

 

لبنان باريس سان جيرمان رياض محرز برشلونة محمد صلاح كيليان مبابي
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