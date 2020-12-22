طلعت يوسف مديراً فنياً للاسماعيلي خلفا لريكاردو

وقررت إدارة الإسماعيلي إقالة الجهاز الفني بقيادة ريكاردو بعدما جمع الفريق نقطتين فقط في المراحل الثلاث الاولى من الدوري بتعادلين مع المصري صفر-صفر، والإنتاج الحربي 3-3.

ويحتل الاسماعيلي، المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات آخرها موسم 2001-2002، المركز الثاني عشر وهو أحد ثمانية اندية لم تحقق الفوز حتى الآن هذا الموسم.

وكان طلعت يوسف (65 عاماً) استقال من تدريب الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الماضي لتراجع النتائج.

وأشرف يوسف على تدريب العديد من الاندية المصرية أبرزها الاتحاد السكندري في اكثر من مناسبة وطلائع الجيش وبتروجيت وسموحة ومصر المقاصة، ويبقى أفضل انجاز في مسيرته التدريبية قيادته أهلي طرابلس الليبي إلى لقب الدوري موسم 2013-2014، ثم إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه في تجربته الثانية معه عام 2017.

ويعتبر يوسف من اللاعبين البارزين في تاريخ الاتحاد السكندرى، وساهم مع "زعيم الثغر" في الفوز بكأس مصر عام 1976 عندما أحرز الهدف الوحيد في المباراة النهائية في مرمى النادي الأهلي ليفوز الاتحاد باللقب السادس والأخير له في المسابقة.

