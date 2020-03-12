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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

طاقم تحكيمي قطري يشارك في كوبا أميركا 2020

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه اختار طاقماً تحكيمياً قطرياً للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كوبا أميركا 2020 .

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وبينما يشارك المنتخب القطري لكرة القدم للمرة الثانية في المنافسات التي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا يخوض الطاقم التحكيم القطري غمار كوبا أميركا لأول مرة. 

ويتكون الطاقم من الدولي عبد الرحمن إبراهيم الجاسم، ومساعده طالب سالم المري، وسعود أحمد سعود، بالإضافة إلى الحكم الدولي عبد الله علي العذبة، المختص في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR". 

وجاء المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي وأستراليا، التي تشارك للمرة الأولى البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي .

وتنطلق منافسات كوبا أميركا يوم 12 يونيو/حزيران في الأرجنتين، فيما ستختتم في كولومبيا يوم 12 يوليو/تموز. 

كوبا أميركا 2020
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