طاقم تحكيمي قطري يشارك في كوبا أميركا 2020

وبينما يشارك المنتخب القطري لكرة القدم للمرة الثانية في المنافسات التي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا يخوض الطاقم التحكيم القطري غمار كوبا أميركا لأول مرة.

ويتكون الطاقم من الدولي عبد الرحمن إبراهيم الجاسم، ومساعده طالب سالم المري، وسعود أحمد سعود، بالإضافة إلى الحكم الدولي عبد الله علي العذبة، المختص في تقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

وجاء المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي وأستراليا، التي تشارك للمرة الأولى البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي .

وتنطلق منافسات كوبا أميركا يوم 12 يونيو/حزيران في الأرجنتين، فيما ستختتم في كولومبيا يوم 12 يوليو/تموز.