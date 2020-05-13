"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

ونواصل جولتنا الصباحية مع الأخبار الهامة حيث أبدت أندية كرة القدم الإيطالية الأربعاء رغبتها في استئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، في 13 حزيران/يونيو المقبل. وجاء في بيان صدر في أعقاب جمعية عمومية للأندية "في ما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين (...) تم اختيار تاريخ 13 حزيران/يونيو من أجل استئناف البطولة" المعلقة منذ التاسع من آذار/مارس الماضي.

وسبق لأندية "سيري أ" أن أبدت نيتها إنهاء الموسم، لكنها تتقدم للمرة الأولى باقتراح تاريخ محدد، سيكون اعتماده مرتبطاً بموافقة من حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. للمزيد اضغط هنا

ديمبيلي يخضع لفحص "كوفيد-19"

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عن خضوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونسج اللاعب الفرنسي على منوال رفاقه بخضوعهم لفحص "كوفيد-19" قبل عودتهم للتدريبات الفردية في مركز "سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر". للمزيد اضغط هنا

توجيهات صارمة للحكومة البريطانية

أصدرت الحكومة البريطانية الأربعاء إرشادات توجيهية حول كيفية عودة الرياضيين للتمارين بشكل آمن، في خطوة تمهد لعودة الحياة إلى الملاعب والمضامير، لاسيما الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد أن عُلِقَ كل شيء منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. للمزيد اضغط هنا

رابيو يعود إلى تورينو

وصل مساء اليوم الأربعاء لاعب يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي أدريان رابيو، إلى مدينة تورينو، وسيخضع رابيو (25 عاماً) لفترة 14 يوماً من الحجر الصحي الإجباري قبل الالتحاق بتدريبات يوفنتوس الجماعية يوم 27 أيار/مايو الحالي بينما سينطلق رفاقه في التدريبات الجماعية يوم 18 مايو. للمزيد اضغط هنا

تحديد موعد عودة الدوري النمساوي

وواصلت الدول الأوروبية إعلانها عن عودة المنافسات الكروية، حيث أعلنت رابطة الدوري النمساوي الأربعاء عن عودة مباريات البطولة في الثاني من حزيران/يونيو القادم، بعد توقف تام لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. للمزيد اضغط هنا

بروتوكول صارم لاستئناف البوندسليغا!

وضعت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بروتوكولا صحيا صارما من أجل استئناف موسم البوندسليغا المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد بدءا من السبت، سيقيّد جوانب من حياة اللاعبين والمدربين خلال الفترة المقبلة. للمزيد اضغط هنا

حدث في مثل هذا اليوم

• في الرابع عشر من أيار-مايو عام 1980 توج فالنسيا الإسباني بلقب النسخة العشرين من كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عقب فوزه على آرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح (5-4).

• في الرابع عشر من أيار-مايو لعام 1994 اكتسح مانشستر يونايتد تشيلسي برباعية نظيفة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

• في مثل هذا اليوم عام 2018 أنهى أرسنال مشاركته في موسم 2017-2018 من الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز السادس برصيد 63 نقطة ففشل بالتالي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997.



هل تعلم

مباراة فيينورد روتردام الهولندي و ريكيافيكور الأيسلندي في الدور الأول من نسخة دوري أبطال أوروبا (بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري) موسم 1969-1970، شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة في تاريخ البطولة إلى الآن، حيث انتهت بفوز فيينورد بـ12 هدفاً مقابل هدفين.

ويعد فوز ريال مدريد الإسباني على آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي دوري الأبطال عام 1960 بسبعة أهداف مقابل 3 هو أكبر نتيجة شهدتها أي مباراة نهائية في تاريخ البطولة.

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كيفية الوقاية من وباء #كورونا المستجد في فيديو خاص من لاعبي البايرن

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