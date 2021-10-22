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كرة القدم

ضربة موجعة لدورتموند بغياب هالاند المصاب "بضعة أسابيع"

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سيغيب الدولي النرويجي إرلينغ هالاند "لبضعة أسابيع" عن المنافسات وفق ما أعلنه مدرب بوروسيا دورتموند الجمعة، ما يشكل انتكاسة كبيرة للفريق الألماني الذي يعوّل كثيرًا على نجمه الشاب.

Reuters

قال ماركو روزه خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة فريقه ضد مستضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري السبت إن هالاند "سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك"، مضيفًا أن عودته "ستستغرق القليل من الوقت". 

خاض ابن الـ21 عامًا المباراة كاملة التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد أياكس الهولندي في أمستردام الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكتب هالاند عبر حسابه على تويتر "إنه الوقت للتركيز على عملية التعافي. سأعود أقوى".

وتعتبر هذه الإصابة ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ، في حين يتشارك النرويجي صدارة ترتيب الهدافين مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري مع تسعة أهداف.

بوروسيا دورتموند أياكس أمستردام ماركو روزه إرلينغ هالاند
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