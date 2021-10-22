ضربة موجعة لدورتموند بغياب هالاند المصاب "بضعة أسابيع"

قال ماركو روزه خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة فريقه ضد مستضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري السبت إن هالاند "سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك"، مضيفًا أن عودته "ستستغرق القليل من الوقت".

خاض ابن الـ21 عامًا المباراة كاملة التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد أياكس الهولندي في أمستردام الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكتب هالاند عبر حسابه على تويتر "إنه الوقت للتركيز على عملية التعافي. سأعود أقوى".

وتعتبر هذه الإصابة ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ، في حين يتشارك النرويجي صدارة ترتيب الهدافين مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري مع تسعة أهداف.