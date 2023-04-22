صعود فريق رينولدز وماكيلهيني للدرجة الأعلى في إنكلترا

وحسم ريكسهام صدارة الدوري الوطني الإنكليزي لكرة القدم بحضور الممثل الكندي رايان رينولدز بعدما رفع رصيده إلى 110 نقاط بفارق أربع نقاط عن نوتس كاونتي قبل جولة من نهاية المسابقة.

وانتصر ريكسهام 3-1 في مباراته أمام ضيفه بورهام ضمن المرحلة الخامسة والأربعين من دوري الدرجة الخامسة الإنكليزية "تصنيفاً".

وأنهى ريكسهام الذي تعود ملكيته لكل من الممثل رايان رينولدز والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الأميركي المعروف روب ماكيلهيني الصراع على بطاقة التأهل المباشر بشكل رسمي اليوم.

واستمر دعم رايان رينولدز لفريقه من خلال تواجده في المدرجات.