صربيا وكرواتيا تستأنفان النشاط الكروي بنهاية مايو

وبما أن البلدين يحظران التجمعات العامة، من المقرر أن تقام المنافسات بدون جمهور.

وأورد الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الالكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولا لاستكمال الموسم يمتد بين 30 أيار/مايو و20 حزيران/يونيو.

إلى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من حزيران/يونيو و10 و24 منه تواليا.

وتوقفت مباريات كرة القدم في صربيا منذ منتصف آذار/مارس، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الأربعاء بأكثر من 257 ألف وفاة معلنة.

من جهته، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 أيار/مايو و31 منه.

وأوضح الاتحاد أن مباريات دوري الدرجة الأولى ستستأنف في السادس من حزيران/يونيو.

وأضاف "لكن المباريات المتبقية في الدرجات الثانية والإقليمية والدرجات الأخرى لن يتم لعبها".

كما أعلن بلد آخر من دول البلقان وهو مونتينيغرو أن الدوري سيستأنف في الأول من حزيران/يونيو.

وأودى "كوفيد-19" بحياة أكثر من 500 شخص مع إصابة أكثر من 17 ألفا في دول البلقان، من أصل أكثر من 257 وفاة في العالم.