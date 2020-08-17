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كرة القدم

شفاء لاعبي منتخب سوريا من "كوفيد-19"

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن شفاء لاعبي واداريي منتخب سوريا من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم عزلهم لمدة أسبوعين قبل أن يخضعوا لفحوص جديدة جاءت نتيجتها سلبية.

Reuters

وكشف الاتحاد اوائل الشهر الحالي عن إصابة أربعة لاعبين وثلاثة اداريين من منتخب سوريا الأول خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

واللاعبون المصابون بفيروس "كوفيد-19" هم مارديك مردكيان (حطين) ومحمد عنز وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، فيما كان عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد المصابين من داخل الكادر الفني والإداري.

وانتظم منتخب سوريا بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وذلك استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.                                   

منتخب سوريا فيروس كورونا
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