شركة إيفرغراندي ستبني ملعبين كبيرين في الصين بسعة 80 ألف متفرج

وقال المرّوج العقاري الإثنين في بيان نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعي: "تنوي شركة إيفرغراندي بناء ملعبين إضافيين لكرة القدم سعة كل واحد منهما 80 ألف متفرج، وتدعو الرأي العام إلى الاختيار بين ستة مخططات أولية".

ولم تحدد الشركة العقارية مكان تشييد هذين الملعبين أو تاريخ البدء ببنائهما.

وأسس الميلياردير الصيني تشو جيايين، أحد أغنى رجال الأعمال في بلاده، شركة ايفرغراندي التي وضعت قبل أيام حجر الاساس لبناء ملعب ضخم يتسع لـ100 ألف متفرج لنادي غوانغجو إيفرغراندي الذي يشرف على تدريبه الايطالي فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006.

وستبلغ كلفة بناء ملعب بطل الصين 1.55 مليار يورو وسيكون أحد أكبر الملاعب في العالم على أن يتم الانتهاء من تشييده عام 2022.

ومن المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا 2023، وقبلها النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، وكانت هذه البطولة مقررة في صيف العام 2021، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي (فيفا) عزمه على إرجائها، بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا 2020 إلى صيف العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

