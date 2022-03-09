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كرة القدم

شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وشركة أديداس

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن شراكة طويلة الأمد مع شركة أديداس للمستلزمات الرياضية لتدخل حيّز التنفيذ بداية من يناير 2023.

AFP

وكشف الاتحاد عن تفاصيل الشراكة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي قائلاً: "يفخر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالإعلان عن شراكة طويلة الأمد مع أديداس".

وأضاف: "ابتداءً من يناير 2023 سترتدي المنتخبات الوطنية الإيطالية (رجال وسيدات وشباب وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية والرياضات الإلكترونية) منتجات أديداس".

وصرّح رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في هذا الصدد: "إن الإعلان عن شراكتنا مع أديداس هو مصدر فخر كبير للاتحاد. يمثّل هذا التعاون خطوةً حيويّةً من حيث نمو جاذبيتنا التجارية، كما سيعزّز أيضًا عملية تطوير علامتنا التجارية داخلياً وخارجياً".

أديداس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا شراكة
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