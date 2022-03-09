شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وشركة أديداس

وكشف الاتحاد عن تفاصيل الشراكة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي قائلاً: "يفخر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالإعلان عن شراكة طويلة الأمد مع أديداس".

وأضاف: "ابتداءً من يناير 2023 سترتدي المنتخبات الوطنية الإيطالية (رجال وسيدات وشباب وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية والرياضات الإلكترونية) منتجات أديداس".

La FIGC annuncia la partnership con adidas. Gravina: “Si rafforza il processo di sviluppo del nostro brand”https://t.co/yvPBlqtD5E pic.twitter.com/4sj7dqDu2L — FIGC (@FIGC) March 9, 2022

وصرّح رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في هذا الصدد: "إن الإعلان عن شراكتنا مع أديداس هو مصدر فخر كبير للاتحاد. يمثّل هذا التعاون خطوةً حيويّةً من حيث نمو جاذبيتنا التجارية، كما سيعزّز أيضًا عملية تطوير علامتنا التجارية داخلياً وخارجياً".