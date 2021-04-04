شتوتغارت يبقي على آماله بالعودة إلى الساحة القارية



ويدين شتوتغارت بتأكيده تفوقه على بريمن في ملعبه حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ شباط/فبراير 2013 (4-1)، إلى هدية من المدافع السويدي للضيوف لودفيك أوغوستينسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن السادس.

ويتأهل سادس الدوري الألماني إلى الدور الفاصل لمسابقة "يوروبا ليغ"، فيما يتأهل الخامس مباشرة إلى دور المجموعات، على غرار بطل مسابقة الكأس.

أما بالنسبة لبريمن، فأهدافه بعيدة كل البعد عن المشاركة القارية بل ما يريده هو الاقتراب من منطقة الأمان وتجنب الهبوط، إذ يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

