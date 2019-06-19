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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

شباب فرنسا يقتنصون فوزاً مثيراً من إنكلترا

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حقق منتخب فرنسا فوزاً مثيراً على نظيره المنتخب الإنكليزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة.

AFP

في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء تقدم المنتخب الإنكليزي عن طريق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 54 قبل أن يعود المنتخب الفرنسي بقوة في الدقائق الأخيرة من اللقاء ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق جوناثان إيكوني وآرون وان بيساكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

وضمن المجموعة ذاتها اكتسحت رومانيا كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز الهدف الأول للمنتخب الروماني جورجي بوسكاس من ركلة جزاء وأضاف يانيس هاجي الهدف الثاني قبل أن يسجل تيودور كريستيان بالوتا ثالث أهداف رومانيا في الدقيقة 66 فيما اختتم أدريان بيتر الرباعية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وكان نيكولا فلاسيتش سجل هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 18.
 
 

منتخب إنكلترا فرنسا
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