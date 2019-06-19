شباب فرنسا يقتنصون فوزاً مثيراً من إنكلترا

في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء تقدم المنتخب الإنكليزي عن طريق فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 54 قبل أن يعود المنتخب الفرنسي بقوة في الدقائق الأخيرة من اللقاء ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق جوناثان إيكوني وآرون وان بيساكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

وضمن المجموعة ذاتها اكتسحت رومانيا كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز الهدف الأول للمنتخب الروماني جورجي بوسكاس من ركلة جزاء وأضاف يانيس هاجي الهدف الثاني قبل أن يسجل تيودور كريستيان بالوتا ثالث أهداف رومانيا في الدقيقة 66 فيما اختتم أدريان بيتر الرباعية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وكان نيكولا فلاسيتش سجل هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 18.



