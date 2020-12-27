English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

شالكه يستعين بخدمات غروس

من قبل

عيّن شالكه المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السويسري كريستيان غروس مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم.

AFP

ويتذيّل شالكه الترتيب بأربع نقاط من 13 مباراة ولم يفز في آخر 29 مباراة في دوري الأضواء.
 
وكان الأهلي السعودي هو آخر فريق عمل فيه غروس حتى شباط/فبراير الماضي كما سبق له تدريب توتنهام هوتسبير الإنكليزي وشتوتغارت الألماني والزمالك المصري.

ونال غروس لقب الدوري السويسري أربع مرات مع جراسهوبر ومرتين مع بازل.

وقال غروس في بيان: "يجب أن نحدد هدفنا ونعمل على تحقيق النتائج، أريد رؤية حماس اللاعبين طيلة الوقت، نحن بحاجة إلى أجواء جيدة والالتفاف حول الفريق من أجل استعادة النجاح، سأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا سوياً".

وأصبح غروس هو المدرب الرابع لشالكه هذا الموسم ويتولى المسؤولية بدلاً من هوب ستيفنز الذي عمل لفترة مؤقتة بعد رحيل مانويل باوم في وقت سابق من الشهر الحالي.

الدوري الألماني كريستيان غروس شالكه
السابق ميسي يُشيد بغوارديولا ويتحدث ع
اقرأ
ميسي يُشيد بغوارديولا ويتحدث عن بصماته في التدريب
التالي

آخر الأحداث