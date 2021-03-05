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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

شالكه الجريح يتعادل في مباراته الأولى مع غراموتسيس

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خرج شالكه متذيل الترتيب، من مباراته الأولى مع مدربه الجديد الألماني-اليوناني ديميتريوس غراموتسيس بالتعادل السلبي الجمعة على أرضه ضد ماينتس في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP


وتعاقد شالكه مع ابن الـ42 عاماً الثلاثاء خلفا للسويسري كريستيان غروس المقال من منصبه الأحد، ليصبح بالتالي خامس مدرب لنادي الرور هذا الموسم بعد دافيد فاغنر ومانويل باوم والهولندي هوب ستيفنز وغروس.

وينص عقد غراموتسيس المولود في ألمانيا لكنه دافع عن ألوان المنتخب اليوناني خلال مسيرته كلاعب، على بقائه على رأس الادارة الفنية للنادي حتى في حال هبوطه إلى الدرجة الثانية.

ويحتل شالكه الذي تأسس عام 1904، المركز الأخير في البوندسليغا بفارق ثماني نقاط عن ماينتس السادس عشر.

وفاز ممثل مدينة غيلسنكيرشن الذي كان قبل عامين يخوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمباراة واحدة فقط في 24 مباراة هذا الموسم، وهو يواجه خطر الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1988.

ماينتس شالكه 04 الدوري الألماني
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